«Они не будут жить с удавкой на шее». Любые попытки России начать агрессию против Грузии станут самоубийством Москвы — интервью с Огрызко 14 марта, 08:36 Эксклюзив NV Флаг Грузии во время протестов в Тбилиси, 10 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Несмотря на наличие безумных идей в Кремле, любые попытки начать агрессию против Грузии для того, чтобы открыть второй фронт, закончатся фактически государственным самоубийством России, рассказал в интервью Radio NV Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины.

— С какими эмоциями и мыслями вы прочли новости о том, что так называемое или не так называемое духовенство УПЦ МП намерены полностью выселить из Лавры?

— Меня переполняли чувство радости, скажу вам откровенно, видите, даже вы смеетесь. Мне кажется, это абсолютно нормальная природная реакция, потому что наконец-то надо, чтобы московская пятая колонна в рясах убралась, тем более из святого для всех православных христиан, особенно восточного обряда и наших земель, места. Киево-Печерская Лавра является символом нашей духовности, столько уже лет, веков прошло ее духовной оккупации, наконец, слава Богу, мне кажется, мы приближаемся к исторической справедливости.

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