Катастрофа Boeing 737 в Китае: на месте происшествия не обнаружили выживших 22 марта, 07:57 Цей матеріал також доступний українською Boeing 737 (Фото:boeing.ru)

Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая, на борту которого находилось 132 человека.

Об этом сообщили во вторник утром китайские СМИ, пишет Wall Street Journal.

«На месте происшествия были обнаружены обломки разбившегося самолета, но до сих пор никто из находившихся на борту не был найден», — сообщила государственная телекомпания Центральное телевидения Китая.

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Если все 132 человека, которые находились на борту, погибли, это крушение станет самой смертоносной авиакатастрофой в Китае почти за три десятилетия.

Самолет Boeing, летевший из юго-западного города Куньмин в южный мегаполис Гуанчжоу, упал днем в понедельник. На борту находилось девять членов экипажа и 123 пассажира.

Обломки самолета разбросаны по покрытому лесом горному району Гуанси, что затрудняет поиск черного ящика самолета, сообщило официальное китайское информационное агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей.

Правоохранители пытаются найти и проанализировать бортовой самописец самолета и бортовой диктофон, чтобы получить представление о последних моментах полета.

Вице-премьер Китая Лю Хэ и другие чиновники в понедельник вечером прибыли в Учжоу, город в провинции Гуанси недалеко от места крушения, для наблюдения за спасательными работами и расследованием. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что шокирован произошедшим и дал указание провести поисково-спасательную операцию.

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