Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: водолазы подняли со дна моря черный ящик самолета

Бортовой самописец Boeing 737 не поврежден, его доставили на борт поискового судна

В Индонезии дайверы подняли на поверхность черный ящик Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал в море 29 октября.

Об этом новостному каналу Metro TV заявил один из водолазов, сообщает DW.

Бортовой самописец был извлечен из ила на дне Яванского моря, в 13 километрах от западного побережья Явы. Устройство не повреждено, оно поднято на борт поискового судна.

Пока не понятно, идет ли речь о речевом или о параметрическом самописце.

Специалисты обследовали дно в зоне крушения лайнера с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, при этом им удалось засечь сигнал с черного ящика.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

Самолеты Boeing 737 серии Max осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.