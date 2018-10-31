Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: поисковые отряды обнаружили фюзеляж авиалайнера

В Индонезии поисково-спасательные отряды обнаружили фюзеляж самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Об этом заявил глава вооруженных сил Индонезии Хади Тъяджанто, сообщает South China Morning Post.

"Мы серьезно верим, что нашли часть фюзеляжа JT610", - сказал он.

Он также отметил, что поисковая группа располагает координатами и теперь должна подтвердить, что это фюзеляж.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

Самолеты Boeing 737 серии Max осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.