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Названа официальная причина крушения Ан-148 в Подмосковье

Вчера, 20:02
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МАК

Общий вид место авиакатастрофы с воздуха

Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье в феврале 2018 года.

Согласно окончательному докладу МАК, самолет разбился из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты.

«Катастрофа самолета Ан-148−100 В RA-61 704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех приемников полного давления, что привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей», — говорится в заявлении.

В МАК заявили, что пилоты могли допустить ошибку из-за спешки и попытки «нагнать» время при подготовке к полету, поскольку самолет поздно прибыл из предыдущего рейса.

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Напомним, 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний. На борту находился 71 человек, никто из них не выжил.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту крушения лайнера. Предварительная квалификация — нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта.

Теги:   Авиакатастрофа Ан-148 Россия

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