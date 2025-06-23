Атака на американские базы в Катаре. Иран заявил, что применил столько же бомб, сколько США выпустили по его ядерным объектам

Высший орган безопасности Ирана заявил, что его вооруженные силы использовали для удара по военным базам США в Катаре столько же бомб, сколько Штаты применили во время атаки на иранские ядерные объекты в ночь на 22 июня, сообщает Reuters .

Иран также утверждает, что американская база находилась «вдали от городских объектов и жилых районов Катара». Тегеран заявляет, что атака не представляла никакой угрозы для «дружественного и братского» соседа Катара.

В то же время Катар заявил, что оставляет за собой право на ответ после нападения Ирана на американскую военную базу в Дохе.

«Мы заявляем, что Катар оставляет за собой право ответить непосредственно способом, соответствующим характеру и масштабу этой дерзкой агрессии, согласно международному праву», — подчеркнул представитель МИД Катара Маджеда Аль Ансари в соцсети X.

По данным источников Reuters, сирийская военная база, на которой дислоцируются американские войска, находится в полной боевой готовности и мобилизована на случай возможных атак со стороны Ирана или связанных с ним группировок.

23 июня корреспондент Axios сообщил, что Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре.

Как писало Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновника, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по ядерным объектам.

Ранее CNN сообщал, что Катар 23 июня временно приостановил воздушное сообщение в стране в качестве «меры предосторожности» из-за проблем региональной безопасности.

По данным иранского агентства Fars, в городе Ахваз были активированы системы противовоздушной обороны Ирана.

Также иранское государственное телевидение IRIBІ сообщило, что в Ахвазе была активирована система ПВО.