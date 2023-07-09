До 2,4% неразорвавшихся снарядов. Современные кассетные боеприпасы не представляют большой угрозы для гражданского населения — CNN 9 июля, 16:52 В армии США провели испытания кассетных снарядов, которые передают Украине, и заявили о невысоких рисках для гражданского населения (Фото:U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

Военные армии США заявили, что кассетные боеприпасы современного образца, которые получит Украина в очередном пакете помощи, имеют чрезвычайно низкий коэффициент «неразорвавшихся» снарядов.

Об этом пишет CNN.

По словам неназванного американского чиновника, армия США провела ряд реальных, а не имитационных испытаний. Основным вопросом было соотношение неразорвавшихся снарядов ко всему количеству элементов в боеприпасе.

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Проведенные стрельбы в 2017 и 2020 годах показали, что этот коэффициент составил лишь 2,35% и меньше. Военнослужащие армии США проверяли наиболее распространенные две номенклатуры боеприпасов — M864 и M483A1.

Армейский чиновник, которого спросили журналисты CNN, добавил, что тестирование проводились различными способами, и все они подтвердили вышеупомянутый коэффициент.

Вместе с тем, российские военные, участвуя в гражданской войне в Сирии на стороне диктатора Башара аль-Асада, неоднократно применяли такой тип вооружения при обстреле гражданского населения. Также российская армия активно использует кассетные боеприпасы с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что в украинской армии не хватает боеприпасов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран о поставках таких снарядов, тогда как Британия и Испания не одобряют такие поставки.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменит», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.