«Это ничего не изменит». В России прокомментировали передачу кассетных боеприпасов Украине 8 июля, 18:23 Пресс-секретарь МИД России Захарова прокомментировала передачу США кассетных снарядов для Украины (Фото:МИД РФ)

Одиозная пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение США передать Украине кассетные боеприпасы.

Об этом говорится в опубликованном комментарии МИД страны-агрессора РФ.

В Москве убеждены, что такие действия Вашингтона являются «еще одним вопиющим проявлением агрессивной политики США», что превратит их в «фактически соучастника в минировании территории».

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«Постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально „поднять ставки“ в конфликте, означает все более глубокое втягивание США и их сателлитов в боевые действия», — заявила Захарова.

По ее мнению, поставки Украине кассетных боеприпасов «никак не повлияют на ход» агрессивной войны страны-террориста.

Российские власти не прокомментировали свою практику использования кассетных боеприпасов против украинских войск и гражданского населения и откровенно замалчивают эти факты.

В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передаться такой вид боеприпасов Украине для ее нужд.