Опасность на 100 лет вперед. Премьер Камбоджи призывает Украину не использовать кассетные снаряды 9 июля, 14:30 Премьер-министр Камбоджи Хун Сен призывает Украину не использовать кассетные боеприпасы в боевых действиях из-за угрозы для гражданских украинцев (Фото:Samrang Pring/Reuters)

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен считает, что поставки кассетных боеприпасов для Украины будут иметь серьезные последствия для гражданского населения страны на десятки лет.

Об этом он написал в своем Twitter.

Камбоджийский премьер отметил, что использование таких снарядов будет иметь серьезные последствия для временно оккупированной территории.

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«Это станет серьезной угрозой для украинцев на годы или даже века, если кассетные бомбы будут использованы на оккупированной российскими войсками территории Украины», — заявил политик.

Хун Сен напоминает «болезненный опыт» Камбоджи, которую обстреливали американскими кассетными боеприпасами в 1970-х годах. Из-за таких действий армии США десятки тысяч гражданских погибли и были ранены.

«(С тех времен — ред.) прошло уже полвека. Тогда просто не было средств для разминирования. Именно поэтому мне жаль украинский народ, и я обращаюсь к США как поставщику и Украине как получательнице таких снарядов — не использовать эти боеприпасы в войне, так как настоящими жертвами станут гражданские граждане Украины», — резюмировал премьер Камбоджи.

В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает средств поражения.

