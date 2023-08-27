Растет поддержка в Вашингтоне. США планируют поставлять Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии — WP

27 августа, 21:52
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Американские кассетные боеприпасы (Фото:Армия США/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

Американские кассетные боеприпасы (Фото:Армия США/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

Администрация президента США Джо Байдена убеждена в необходимости дальше поставлять вооружение для Украины. Сейчас наибольшей поддержкой пользуется идея передачи кассетных снарядов для РСЗО.

Как говорится в статье The Washington Post, команда действующего президента США считает, что боевые действия в Украине могут продолжиться в 2024 году. Поэтому администрация Байдена подготовила несколько новых вариантов поддержки для Киева.

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Среди всех предложений наибольшей поддержкой пользуется идея предоставить для Украины кассетные боеприпасы, которые можно запускать из РСЗО и нанести глубокие удары. Кроме того, в Вашингтоне также планируют обсудить создание «сил будущего», которые смогли бы сдержать РФ.

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В эту концепцию включают поставки истребителей F-16, которые поступят в Украину уже через «несколько месяцев». Однако для более эффективного ее воплощения, американские официальные лица стараются наработать со своими союзниками несколько вопросов. Среди ключевых — это обучение украинских военных, а также поставки всей необходимой номенклатуры вооружения.

Как отмечает The Washington Post, в этот перечень передачи вооружения Киев и его союзники пытаются добавить системы ATACMS. Однако в Пентагоне продолжают отказывать, ссылаясь на их недостаточное количество.

Украина начала использовать предоставленные США кассетные боеприпасы в конце июля. По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерала Александра Тарнавского, такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя.

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

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В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   США Военная помощь Война России против Украины Кассетные боеприпасы

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