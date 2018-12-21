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Картотека КГБ: в обнародованном архиве нашли данные на имя митрополита Латвии

Сегодня, 21:53
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Митрополит Рижский и всея Латвии Александр

Фото: pravoslavie.lv

В обнародованной Национальным архивом Латвии картотеке КГБ Латвийской ССР нашли карточку на имя священника Александра Ивановича Кудряшова 1939 года рождения.

Как сообщает Радио Свобода, данные Кудряшова совпадают с данными предстоятеля Латвийской православной церкви Московского патриархата митрополита Рижского и всея Латвии Александра (Кудряшов).

Согласно обнародованным данным, сотрудник 5-го отдела КГБ Латвийской ССР завербовал "священника православной церкви" Кудряшова в январе 1982 года. В том же году предстоятель ЛПЦ получил сан диакона.

В карточке указано, что Кудряшов получил позывной Читатель.

Кроме того, в картотеке КГБ есть данные, которые совпадают с данными уроженца Риги, протоиерея, сотрудника Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, секретаря Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию Ивана Миролюбова.

Напомним, что 20 декабря Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ в Латвийской ССР. На сайте архива kgb.arhivi.lv выложили отсканированные документы КГБ, в том числе 10 612 карточек на агентов КГБ, людей, которые планировали выехать за пределы СССР, и потенциальных кандидатов для вербовки.

Теги:   Московский патриархат Архивы КГБ Латвия КГБ

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