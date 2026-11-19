Картину Винсента ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 190,4 млн долларов. Из-за этого полотна возник спор между продавцом и наследниками предыдущего владельца.

Об этом сообщают The Guardian и агентство Reuters.

В аукционном доме Sotheby’s сообщили, что за картину заплатили 190,4 миллиона долларов. Это рекордная цена для работ нидерландского постимпрессиониста, а также самое дорогое произведение искусства, проданное на аукционах в этом сезоне.

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В 1909 году картину приобрел немецкий издатель еврейского происхождения Самуэль Фишер, а в 1936-м его семье пришлось продать полотно из-за финансовых проблем, вызванных нацистскими преследованиями. В 1975 году картину приобрела аргентинская семья Блакьер-Арриета, владевшая полотном более 50 лет.

Перед аукционом потомки Фишера потребовали выяснить, была ли продажа добровольной и получила ли семья справедливую рыночную цену. В итоге семья Блакьер-Арриета и наследники Фишеров достигли договоренности о продаже полотна, однако условия не раскрыли.

Наследники Фишеров заявили, что благодаря этой договоренности удалось признать страдания их семьи во времена нацистского режима и почтить память Гизелы Берман Фишер, добивавшейся справедливости для своей семьи.

Картину Цветущие каштаны (Châtaigniers en fleurs) Винсент ван Гог написал в 1890 году во французском городе Овер-сюр-Уаз.

Картину приобрел Уильям Аквавелла, арт-дилер и руководитель галереи Acquavella Galleries.

Винсент ван Гог — нидерландский художник-постимпрессионист, один из самых влиятельных мастеров в истории западного искусства. За более чем десять лет он создал около 2100 работ, в том числе примерно 860 картин маслом.

При жизни он не получил признания, однако после смерти его творческое наследие повлияло на формирование последующих поколений художников и развитие различных направлений в искусстве.