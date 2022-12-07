Объявит ли РФ новую мобилизацию? Кремль столкнется с «непреодолимыми барьерами» подготовки военных и рискует подорвать свой статус — ISW 7 декабря, 09:02 Мобилизованные в российскую армию ждут отправки на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россия не способна одновременно и качественно готовить сотни тысяч мобилизованных (сверх 130 тыс. военнослужащих обычного призыва) — и это проблема, с котрой неминуемо столкнется Владимир Путин, если решить объявить всеобщую мобилизацию либо вторую ее волну.

Об этом сообщает Институт изучения войны в своей новой сводке по итогам 6 декабря.

Возможное решение Владимира Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официально объявить войну Украине не устранит непреодолимые барьеры, которые ограничивают численность российских сил, доступных для отправки на войну против Украины в краткосрочной перспективе.

Видео дня

В мирное время Минобороны России было способно одновременно обучать не более 130 000 призывников (с регулярностью призыва дважды в год) и тщетно пыталось подготовить большее число мобилизованных в более короткие сроки. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что российские мобилизованные, которые сейчас прибывают на фронт, лучше подготовлены, чем те кого отправили на войну сразу после приказа Путина о частичной мобилизации от 21 сентября. Кремлю потребовалось почти три месяца, чтобы подготовить некоторые из этих подразделений, напоминает ISW, в то время как другие плохо подготовленные и плохо оснащенные мобилизованные были преждевременно отправлены на передовую. При этом бутафорское заявление о якобы «окончании» мобилизации 28 октября также является показателем того, что Минобороны России не хватает возможностей одновременно проводить мобилизацию и обычный призыв на военную службу. «Усилия Кремля по формированию сил по-прежнему зависят от его способности инвестировать время и ресурсы в свой персонал — условие, которое резко расходится с тем фактом, что Кремлю не хватает долгосрочного стратегического планирования», — пишут аналитики Института.

Пока же Кремль пытается реагировать на слухи о второй волне мобилизации, пытаясь справиться с растущим общественным беспокойством и вновь централизовать информацию о войне. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 6 декабря призвал россиян полагаться на сообщения Минобороны России и самого Путина, а также игнорировать «провокационные сообщения», опубликованные в социальных сетях (включая Telegram) относительно второй волны мобилизации. Заявление Пескова, как предполагает ISW, направлено на дискредитацию как оппозиции, так и растущего влияния провоенных Telegram-каналов, которые постоянно сообщают о вероятном желании Москвы возобновить мобилизацию в 2023 году. Тем временем Путин усиливает меры, которые должны подавить жалобы мобилизованных мужчин и их семей. К примеру, диктатор подписал закон о запрете митингов в правительственных зданиях, университетах, школах, больницах, портах, вокзалах, церквях и аэропортах — вероятно, для подавления возможных протестов.

В целом власти РФ похоже, отходят от прежней тактики минимальных заявлений о войне — вероятно, в попытке подготовить общественность к будущим волнам мобилизации. Среди таких инструментов — неправдоподобные теории российской пропаганды о якобы существующей угрозы наземного наступления Украины на приграничные области РФ. Однако, подчеркивают аналитики ISW, этих информационных условий скорее всего будет недостаточно, чтобы убедить население России в необходимости дополнительной мобилизации. Кремль рискует еще больше подорвать свой авторитет, если объявит о мобилизации, которая была предсказана неофициальными источниками, но не обсуждалась публично официальными лицами в РФ. В итоге российские чиновники сталкиваются с серьезной проблемой — им необходимо уравновесить контроль над российским информационным пространством с необходимостью формирования дополнительных сил, что требует активной поддержки сообщества «военкоров».

Отдельно эксперты ISW комментируют внезапное возвращение в информационное пространство Игоря Гиркина, бывшего командира российских боевиков на Донбассе и критического рупора в среде провоенных блогеров. Гиркин использовал свое возвращение в Telegram — после двух месяцев якобы пребывания в Украине — чтобы изложить язвительный отчет о ситуации на передовой. В частности он сообщил, что российские войска страдают от «кризиса стратегического планирования», поскольку полагаются лишь на тактическую инерцию и не объединяются вокруг более широкой стратегической цели. Гиркин также заявил, что Кремлю не удастся спровоцировать протесты в Украине, используя террор ракетных ударов по критически важной энергетической инфраструктуре. Он отметил и то, что зимняя погода не остановит продвижение украинских сил. Эта резкая критика, вероятно, усилит напряженность между российским военным руководством и «военкорами», вновь разжигая раздробленность внутри самого ультранационалистически настроенного крыла этого сообщества, констатирует ISW.

Другие выводы аналитиков Института изучения войны за минувшие сутки:

ВСУ, вероятно, недавно добились новых успехов на северо-востоке Харьковской области, тогда как российские силы проводили ограниченные атаки и защищались от контрнаступательных действий Украины;

оккупанты продолжают наносить удары по Бахмуту и ​​Авдеевке;

источники в РФ в очередной раз заявили, что российские войска якобы смогли незначительно продвинуться в районе Бахмута, однако окружить город оккупантам пока не удалось, сообщает ISW;

российские власти пытаются провести информационную операцию, чтобы убедить россиян в безопасности и целостности моста через Керченский пролив после ремонта одного из пролетов;

официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения слухи о том, что российские силы готовы выйти с Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС) или передать контроль над ней МАГАТЭ;.

ЗАЭС) или передать контроль над ней МАГАТЭ;. российские оккупационные « власти» продолжали усиливать « меры безопасности» на оккупированных территориях.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW