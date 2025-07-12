Навроцкий призвал Зеленского разрешить масштабные эксгумации на Волыни

Об этом он сказал в пятницу, 11 июля, во время выступления в Хелме, посвященном 82-й годовщине Волынской трагедии, сообщает RMF FM.

«Мы не можем согласиться с тем, что нам, полякам, отказывают в праве похоронить жертв Волынского геноцида, потому что они не призывают к мести: они зовут к кресту, зовут к могиле, зовут к памяти — и как будущий президент Польши я обязан говорить их голосом. Никто меня от этого не освободит», — подчеркнул Навроцкий.

Реклама

Кроме Зеленского, Навроцкий также обратился к послу Украины в Польше.

«Еще раз, господин посол, как избранный президент, я хотел бы официально обратиться к вам и к президенту Зеленскому с просьбой разрешить проведение полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут эту правду, а волынские семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад», — сказал он.

По мнению Навроцкого, это необходимо, чтобы Польша и Украина «действительно примирились на основе правды».

Присутствовавший на торжествах посол Украины в Польше Василий Боднар подчеркнул, что полностью согласен с тем, что «будущее можно строить только на правде».

«Мы должны говорить об этой истории открыто. Конечно, назвать преступление преступлением. Принести извинения и просить прощения. Но также чтить память тех жертв, которые в этом нуждаются — по обе стороны границы», — сказал посол.

Боднар напомнил, что недавно были проведены эксгумационные работы в Пужниках, следующие должны состояться в Збоищах и Львове. Кроме того, ожидаются разрешения на работы в Углах, Гуте Пеняцкой и других населенных пунктах, о которых просит польская сторона. Он подчеркнул, что необходим также диалог польских и украинских экспертов и историков.

Посол заверил, что украинская сторона открыта к диалогу, в частности в сложных вопросах.

Ранее Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщало, что Украина передала Польше разрешение на проведение эксгумационных работ в отношении погибших в 1939 году польских военных, похороненных в пределах Львова.

Украина также получила от польской стороны разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова на территории Польши. В министерстве рассчитывают на начало работ уже в ближайшее время.

Эксгумация тел погибших поляков в селе Пужники началась 24 апреля. Работу проводила польско-украинская группа исследователей, в состав которой входили, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

7 мая раскопки закончились. Во время эксгумационных работ были найдены и изъяты останки 42 человек. ДНК-тесты будут делать на территории Польши.