Президент Польши Кароль Навроцкий подарил американскому коллеге Дональду Трампу кресло, украшенное янтарем. Стоимость подарка не разглашают, а сам факт до сих пор держали в тайне, хотя день рождения Трамп праздновал еще 14 июня.

Об этом сообщил в среду, 18 ноября, польский телеканал TVN24+.

По информации источников канала в офисе Навроцкого, о подарке не знали ни Министерство иностранных дел, ни посольство Польши в Вашингтоне.

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Накануне визита Кароля Навроцкого в Вашингтон в июне глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что Навроцкий вручит Трампу два подарка. «Это будет хороший подарок, и я бы даже сказал, что это будет два подарка. Один — более личный, другой — государственного характера», — сказал он.

Как выяснилось, «официальным» подарком была мраморная табличка «от имени польского народа». Этот подарок Навроцкого Трамп планировал разместить на новой триумфальной арке в американской столице

Вторым подарком оказалось кресло, богато украшенное янтарем, работы польского мастера Луциана Мирты. Как рассказал журналистам сам Мирта, такое кресло он в 2018 году подарил тогдашнему президенту Польши Анджею Дуде. После этого Канцелярия президента заказала еще одно кресло — в подарок Трампу (еще во время его первого срока). Однако Дональд Трамп посещал Польшу в качестве президента США лишь один раз — в июле 2017 года. Кресло оставалось у автора до тех пор, пока за ним не обратился офис уже другого президента накануне визита Кароля Навроцкого в США летом 2026 года.

Публикацию TVN24+ о янтарном кресле прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Начинаю понимать, зачем господину президенту нужен свой человек в Вашингтоне», — написал он в Х.