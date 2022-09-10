Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября, 13:01 Король Великобритании Чарльз III (Фото:Jonathan Brady/Pool via REUTERS)

73-летний сын покойной Елизаветы II Чарльз был официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Согласно традиции, имя Чарльз ІІІ произнесли во время специальной прокламации.

В Сент-Джеймском дворце в Лондоне впервые за 70 лет собрался Совет престолонаследия — орган, официально провозглашающий короля Британии. Событие транслировал на YouTube-канал королевской семьи.

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Сначала лорд-президент Пенни Мордонт, возглавлявшая мероприятие, объявила о смерти Елизаветы II. Затем принц Уэльский Уильям, королева-консорт Камилла, премьер-министр Лиз Трасс, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби подписали прокламацию.



На мероприятии присутствовали бывшие премьер-министры Британии / Фото: Kirsty O'Connor/Pool via REUTERS

Потом началась вторая часть процедуры — все присутствовавшие перешли в тронный зал. Чарльз III выступил с речью, позволил распространить прокламацию в Соединенном Королевстве и поклялся поддерживать безопасность Церкви Шотландии. Своей подписью он подтвердил, что принял присягу. Ее также подписали свидетели.



Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

После этого герольдмейстер Подвязки публично провозгласил Чарльза III королем с балкона, выходящего на Friar Court. Он сказал «Боже, храни короля» — и трубачи начали играть Royal Salute.



Королева Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Перед этим врачи выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья, и в Балморал направились члены королевской семьи. Рядом с королевой были принц Чарльз и принцесса Анна, которые в этот день находились в Шотландии.



Инфографика: НВ

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