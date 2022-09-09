Короля Карла III официально провозгласят сувереном в субботу

9 сентября, 17:37
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Король Карл и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец, 9 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Король Карл и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец, 9 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Чарльз (Карл III) будет официально провозглашен следующим британским сувереном 10 сентября. Об этом сообщили в Букингемском дворце в пятницу, 9 сентября.

Провозглашение состоится в 10:00 (12:00 по Киеву) на Совете престолонаследия, который соберется в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В 11:00 (13:00 по Киеву) Главный герольдмейстер впервые зачитает с балкона дворца с видом на Монастырский двор основную прокламацию. Вторая прокламация будет зачитана в лондонском Сити, на Королевской бирже, в полдень (14:00 по Киеву). В Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе прокламации зачитают в полдень следующего дня, 11 сентября.

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В пятницу, 9 сентября, король Карл III и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец, где их приветствовала ликующая толпа, пишет Sky News. Наследник престола вышел из машины, чтобы поприветствовать собравшихся, а одна женщина поцеловала его в щеку.

https://twitter.com/BBCBreaking/status/1568228294516154371
https://twitter.com/SkyNews/status/1568229075608813574
https://twitter.com/SkyNews/status/1568230229541556224

Ожидается, что в 18:00 (20:00 по Киеву) король Карл III выступит с обращением к нации и Содружеству.

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Королева Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Перед этим врачи выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья, и в Балморал направились члены королевской семьи. Рядом с королевой были принц Чарльз и принцесса Анна, которые в этот день находились в Шотландии.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Елизавета II Великобритания Британская монархия Принц Чарльз Букингемский дворец Королева Елизавета II Карл III

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