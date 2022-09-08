Британский король Карл III обратится к нации в пятницу

8 сентября, 23:24
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Принц Чарльз становится королем Великобритании после смерти королевы Елизаветы II (Фото:Matthew Horwood/Pool via REUTERS)

Принц Чарльз становится королем Великобритании после смерти королевы Елизаветы II (Фото:Matthew Horwood/Pool via REUTERS)

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Чарльз (Карл III) выступит с обращением к нации в пятницу, 9 сентября, сообщает CNN со ссылкой на представителя королевской семьи.

Сейчас 73-летний наследник престола находится в шотландском замке Балморал, куда ранее прибыл вместе с другими членами королевской семьи на фоне сообщений об ухудшении состояния Елизаветы II. О смерти королевы в Балморале в возрасте 96 лет стало известно вечером в четверг, 8 сентября. Перед этим врачи Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья.

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Согласно плану операции Лондонский мост, церемония коронации Карла III состоится спустя месяцы после смерти его матери, однако уже на следующий день после ухода из жизни Елизаветы II в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне должен собраться Совет престолонаследия, который формально провозгласит короля следующим британским сувереном. В заседании будут участвовать глава правительства Британии и ключевые министры.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Елизавета II Великобритания Британская монархия Принц Чарльз Королевская семья

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