Совет престолонаследия. Карла ІІІ сегодня официально провозгласят королем — где и когда смотреть 10 сентября, 05:46 Карл III (Фото:REUTERS/Toby Melville)

10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне впервые за 70 лет соберется Совет престолонаследия — орган, официально провозглашающий короля Великобритании. Хотя старший сын покойной Елизаветы II автоматически стал монархом, традиция обязывает провозгласить специальную прокламацию и назвать имя нового главы государства и стран Содружества.



Впервые в истории заседание Совета престолонаследия будет транслировать телевидение, сообщила газета The Guardian со ссылкой на резиденцию королевской семьи.

Церемония начнется в 10:00 по Лондону (12:00 по Киеву), говорится на официальном сайте британской Короны.

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Что будет происходить

Заседание Совета престолонаследия разделено на две части. Сперва тайные советники без присутствия короля назовут нового суверена. Вторую часть церемониала возглавит сам Карл III. Он произнесет декларацию о вступлении на престол, зачитает и подпишет присягу, которая обязывает его «поддерживать и хранить» церковь Шотландии (эта норма утверждена Актом Унии 1707 года), и выдаст приказ, гарантирующий непрерывность деятельности правительства.

В 11.00 герольдмейстер зачитает с балкона Сент-Джеймского дворца Основную прокламацию. Там будет указано официальное имя нового монарха (впрочем, оно уже известно).

Вторая прокламация будет зачитана в лондонском Сити на Королевской бирже в 12:00 в тот же день, в субботу, 10 сентября. Последующие прокламации будут произнесены в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе в 12:00 в воскресенье, 11 сентября.

Чтение прокламаций вслух — дань памяти о прошлых веках, когда акты чрезвычайной важности глашатаи озвучивали на центральных площадях английских городов.

Декларацию о вступлении на престол новый монарх не обязан произносить на Совете престолонаследия: например, дед Карла III Георг VI произнес ее во время коронации.

Откуда взялась эта традиция

Процедура передачи власти в Великобритании существует в нынешнем виде с 1701 года. Тогда парламент Англии принял Акт о престолонаследии, целью которого было отстранение от короны лиц католического вероисповедания. Документ позволил урегулировать потенциальный кризис, возникший в 1714 году после смерти королевы Анны из рода Стюартов. У нее не было детей, а ближайшие родственники исповедовали католицизм. Поэтому королем был провозглашен дальний родственник Анны Георг Ганноверский (Георг I), который был протестантом.

Согласно Акту, новый монарх определяется автоматически после смерти предыдущего. В 2013 году королева Елизавета II внесла изменения в порядок престолонаследия, убрав упоминание о преимуществе преемников мужского пола. Следовательно, принцесса Шарлотта сейчас третья в очереди на трон, впереди своего младшего брата Луи.

Инфографика: НВ

Собрание Совета престолонаследия — формальная процедура, подтверждающая, что транзит монаршей власти произошел по закону.

Как это было в прошлый раз

Совет престолонаследия не собирался семь десятилетий, пока Великобританией правила Елизавета II.

Ее отец Георг VI скоропостижно скончался 6 февраля 1952 года. Наследница престола вместе с мужем Филиппом находилась в это время с визитом в Кении.

Так что тайные советники впервые собрались без нее, вечером того же дня. Они составили прокламацию о новом суверене. А утром 8 февраля прошла вторая часть Совета, на которую прибыла Елизавета. Она произнесла декларацию и подписала клятву, после чего прокламацию зачитали с балкона Сент-Джеймского дворца и на Трафальгарской площади Лондона.

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