«Лучше, чем Мальдивы». Экс-глава МИД Австрии рассказала пропагандистам, как хорошо ей живется в российской деревне Петрушово 16 августа, 12:25 Кнайсль рассказала российским пропагандистам о своих каникулах в деревне Петрушово (Фото:Скриншот видео/t.me/tass_agency)

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала российским пропагандистам, что деревня Петрушово в Рязани, где она временно проживает, лучше, чем Мальдивы и Сейшелы.

«Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — сказала она пропагандистам ТАСС.

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Кнайсль уточнила, что арендует в Петрушово «маленький деревенский домик».

Она добавила, что после отдыха вернется в Ливан, где проживала последнее время.

Неделю назад стало известно, что Кнайсль поселилась в российской деревне Петрушово в Рязанской области.

В августе 2018 года на свадьбе Кнайсль присутствовал диктатор Путин. Как сообщалось, он поздравил молодоженов букетом цветов и станцевал с невестой. Также Путин привез с собой государственный Кубанский казачий хор.

В начале марта 2021 года Кнайсль выдвинули в совет директоров Роснефти. В мае 2022 года после полномасштабного российского вторжения Кнайсль покинула совет директоров Роснефти.

Сама экс-глава МИД Австрии утверждает, что последний раз видела российского диктатора в 2019 году.

В сентябре 2020 года она якобы была вынуждена покинуть Австрию из-за постоянных угроз убийством и фактического запрета на работу. После этого она поселилась во Франции, а затем переехала в Ливан.

