Управление по вопросам иммиграции и гражданства Вены (MA 35) рассматривает возможность лишения бывшего министра иностранных дел Карин Кнайсль австрийского гражданства. Эту информацию австрийским СМИ подтвердила вице-мэр Вены Беттина Эммерлинг.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Процедуру лишения Кнайсль гражданства в марте 2026 года инициировала австрийская партия NEOS. Ранее бывшая министр сама рассказала о начале соответствующего процесса.

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Она связала это со своей работой в российском университете и заявила, что в случае утраты гражданства обратится в ООН для получения документа лица без гражданства.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017—2019 годах. В 2018 году она пригласила на свою свадьбу главу Кремля Владимира Путина и станцевала с ним вальс перед камерами. Российский диктатор подарил молодоженам картину, маслопресс и самовар.

В австрийском правительстве Кнайсль представляла ультраправую Партию свободы, выступавшую за улучшение отношений с Россией. В июне 2021 года она вошла в совет директоров российской компании Роснефть, где оставалась до мая 2022 года.

В июле 2022 года Кнайсль рассказала The Washington Post, что покинула Австрию из-за опасений за собственную безопасность. При этом она не уточнила, кто именно мог ей угрожать и расследовались ли эти случаи.

В августе 2023 года стало известно, что бывшая министр поселилась в российской деревне Петрушово Рязанской области, а уже в октябре того же года переехала в Санкт-Петербург.

В настоящее время Кнайсль возглавляет центр GORKI (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России) при Санкт-Петербургском государственном университете. Он был создан в марте 2023 года.

По информации издания The Insider, годовой доход Кнайсль в России превышает 20 млн рублей. Издание также отмечает, что все ее работодатели напрямую контролируются российскими властями или связаны с ними.