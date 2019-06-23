Дочь экс-президента Узбекистана обещает не претендовать на $686 млн Сегодня, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Locksley Ryan Гульнара Каримова осуждена за коррупцию Locksley Ryan

Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с просьбой проявить гуманизм.

Она сослалась на плохое самочувствие и пообещала не претендовать на $686 млн, хранящихся на ее зарубежных счетах.

Соответствующее обращение дочь Каримовой Иман Каримова опубликовала в Instagram.

Фото: Инстаграм

«Я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере $1,2 млрд долларов США», — сообщается в обращении.

Она также добавила, что на остальные деньги, которые хранятся у нее на счетах, Каримова претендовать не собирается.

Свое обращение к президенту Узбекистана она объяснила тем, что в настоящее время ее беспокоит состояние здоровья и необходимость проведения двух операций.

Гульнара Каримова отбывает наказание в женской колонии, куда ее из-под домашнего ареста перевели в марте 2019 года.

В декабре 2017 году Каримову осудили за финансовые злоупотребления на сумму около $53 млн и приговорили к 10 годам лишения свободы. После обжалования приговор смягчили до 5 лет домашнего ареста. Однако, ее перевели в колонию за нарушения порядка условий отбывания домашнего ареста.