"Капитуляция перед террором": министр обороны Израиля подал в отставку

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об уходе в отставку, сообщает Newsru.co.il.

Об этом Либерман заявил в среду, на специальной пресс-конференции.

"Как вы догадываетесь, я собрал вас для того, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку. Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе - это капитуляция перед террором", - заявил он.

Министр обороны пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. Он заявил, что категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы и был вынужден подчиниться только после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра.

"То же самое касается не осуществленного демонтажа бедуинского форпоста Хан аль-Ахмар. Мы никогда не цеплялись за свои места, если пребывание в должности вступало в конфликт с нашей идеологией", - заявил Либерман.

Либерман призвал к проведению досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва в ближайший срок.

"Нет смысла парализовывать государство на много месяцев. Я надеюсь, что уже до 18 ноября будет согласована приемлемая для всех дата досрочных выборов, и пусть избиратель решает, какую политику он считает правильной", - добавил он.

12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Во время обстрелов погиб один житель Израиля. По данным медиков в секторе Газа, были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения. Пострадали по меньшей мере 108 человек.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на убийство палестинцев 11 ноября, включая двух командиров ХАМАС.