Капитану судна с мигрантами Lifeline предъявили обвинения

Капитан судна заявил, что активисты поступили правильно по отношению к мигрантам

57-летнему капитану судна Lifeline, которое перевозило мигрантов, предъявили обвинения в использовании лодки в водах Мальты без регистрации и лицензии.

Как сообщает AP, на судебном заседании прокуратура также заявила о незаконном вхождении в мальтийские воды. Ему назначили залог в 10 тысяч евро, а также обязали сдать паспорт и еженедельно являться в отделение полиции.

Капитан отрицает все обвинения. На суде он заявил, что команда, перевозившая мигрантов, "поступила правильно".

Прокуроры Мальты также потребовали конфискации спасательного судна.

Напомним, 21 июня активисты из немецкого Дрездена подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать Lifeline в свои порты. 27 июня власти Мальты все же согласились принять судно.

Позже премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что судно Lifeline, принадлежащее немецкой благотворительной организации, будет конфисковано. Он объяснил это тем, что судно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность Lifeline к этой стране.

В последний месяц проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Австрия и Италия резко выступают против беженцев. Представители этих двух стран, а также Германии и Франции, собрались на внеплановый экстренный саммит по вопросам миграции, однако прийти к согласию по вопросам беженцев не удалось.

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