Капитализация Facebook за неделю сократилась на 58 миллиардов долларов

За прошедшую неделю стоимость одной акции компании Facebook снизилась со 177 долларов за акцию, до 159 долларов за акцию по состоянию на пятницу, 23 марта.

Каждая акция потеряла 18 долларов, а общая капитализация Facebook упала на 58 миллиардов долларов, передает DW.

Ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер считает, что инвесторов пугает усиление внимание к Facebook со стороны надзорных органов.

Однако, рекламодатели поддерживают Facebook, так как социальная сеть предоставляет возможность показать себя перед своей целевой аудиторией.

На сегодняшний день капитализация социалоной сети составляет 463 миллиарда долларов.

Напомним, главу компании Facebook Марка Цукерберга официально пригласили на слушания в Конгресс США.

Вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Основатель Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и извинился перед пользователями за утечку личных данных.

