Канье Уэст заявил, что политики использовали его

Американский рэпер Канье Уэст заявил о том, что его использовали в политических целях.
"Я теперь вижу вещи шире и понимаю, что был привлечен к распространению политических меседжей, в которые не верю. Я хочу дистанцироваться от политики и сфокусироваться на своем творчестве", - заявил Уэст.
My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!!— ye (@kanyewest) 30 октября 2018 г.
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