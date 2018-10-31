31 октября 2018, среда

Канье Уэст заявил, что политики использовали его

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Канье Уэст хочет держаться подальше от политики

Канье Уэст хочет держаться подальше от политики

Американский рэпер Канье Уэст заявил о том, что его использовали в политических целях.

"Я теперь вижу вещи шире и понимаю, что был привлечен к распространению политических меседжей, в которые не верю. Я хочу дистанцироваться от политики и сфокусироваться на своем творчестве", - заявил Уэст.

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