Канье Уэст заявил, что политики использовали его

Американский рэпер Канье Уэст заявил о том, что его использовали в политических целях.

"Я теперь вижу вещи шире и понимаю, что был привлечен к распространению политических меседжей, в которые не верю. Я хочу дистанцироваться от политики и сфокусироваться на своем творчестве", - заявил Уэст.

