12 ноября 2018, понедельник

Кандидат в президенты Грузии заявила об угрозах в свой адрес

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Саломе Зурабишвили рассказала, что ей и ее семье угрожали

Саломе Зурабишвили рассказала, что ей и ее семье угрожали

Кандидат в президенты Грузии ​Саломе Зурабишвили заявила об угрозах в свой адрес, а также своих детей.

По ее словам, угрозы поступают от сторонников партии Единое национальное движение Михаила Саакашвили, сообщает Rustavi2.

Она рассказала, что с 9 по 11 ноября ей и членам семьи приходили текстовые и голосовые сообщения с угрозами и неприличными выражениями.

"Угроза реальна, личности отправителей установлены. Они являются бывшими военнослужащими, связанными с Единым национальным движением", - сказала Зурабишвили.

Она призвала правоохранительные органы принять соответствующие меры.

Напомним, первый тур президентских выборов в Грузии состоялся 28 октября. Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта, набрала 39%, а выдвиженец от Единого национального движения Григол Вашадзе - 38%.

Второй тур президентских выборов должен пройти не позднее 1 декабря.

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