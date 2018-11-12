Кандидат в президенты Грузии заявила об угрозах в свой адрес

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили заявила об угрозах в свой адрес, а также своих детей.
По ее словам, угрозы поступают от сторонников партии Единое национальное движение Михаила Саакашвили, сообщает Rustavi2.
Она рассказала, что с 9 по 11 ноября ей и членам семьи приходили текстовые и голосовые сообщения с угрозами и неприличными выражениями.
"Угроза реальна, личности отправителей установлены. Они являются бывшими военнослужащими, связанными с Единым национальным движением", - сказала Зурабишвили.
Она призвала правоохранительные органы принять соответствующие меры.
Напомним, первый тур президентских выборов в Грузии состоялся 28 октября. Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта, набрала 39%, а выдвиженец от Единого национального движения Григол Вашадзе - 38%.
Второй тур президентских выборов должен пройти не позднее 1 декабря.
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