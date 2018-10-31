Кандидат в президенты Грузии Вашадзе: У власти выбор между плохим и очень плохим – победой оппозиции или массовыми протестами

Григол Вашадзе, экс-министр иностранных дел Грузии и соратник Михеила Саакашвили, имеет большие шансы выиграть президентские выборы в стране. О том, что он намерен изменить в случае своего избрания президентом Грузии, Вашадзе рассказал в интервью Владимиру Федорину для журнала Новое Время.

Саакашвили возвращается. Вопреки всем усилиям контролирующего Грузию миллиардера Бидзины Иванишвили, его партия Грузинская мечта проигрывает президентские выборы, что означает неизбежную потерю власти над страной в перспективе трех-шести месяцев.

Сначала Мечта не нашла, кого выдвинуть в президенты, и поддержала формально независимого кандидата - 66-летнюю экс-министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, которую объединяет с главным акционером Мечты прежде всего ненависть к Саакашвили.

Главным оппозиционным кандидатом стал другой экс-министр иностранных дел, 60-летний Григол Вашадзе. Как и Зурабишвили, он был членом команды Саакашвили, но в отличие от нее не разочаровался в третьем президенте Грузии. Вашадзе баллотируется от оппозиционной коалиции Сила в единстве. Ее образовали 11 партий, но несущей конструкцией Силы является Единое национальное движение со своим бессменным лидером Саакашвили.

В последнюю неделю перед голосованием 28 октября Иванишвили и первые лица Грузинской мечты приложили все старания, чтобы убедить публику в возможности победы Зурабишвили в первом же туре. На деле формально независимый кандидат одержала формальную победу, граничащую с катастрофой. По официальным данным Зурабишвили набрала 38,64% голосов. Вашадзе отстал от нее меньше, чем на процент (37,73%), но потенциал роста у него в разы выше, чем у соперницы. Финишировавший третьим Давид Бакрадзе (10,98%) немедленно же заявил о поддержке Вашадзе. Кандидаты, занявшие места с четвертого по шестое и набравшие в сумме более 8%, точно не поддержат Зурабишвили, которая успела заслужить репутацию пророссийского кандидата, способного подарить Грузию Путину. С высокой вероятностью все они поддержат Васадзе.

Я встретился с Вашадзе через 17 часов после закрытия избирательных участков. Он говорил, иногда закрывая глаза, чтобы сосредоточиться. Несмотря на усталость Вашадзе излучал уверенность в победе и спокойную силу.

Расскажите, пожалуйста, украинским читателям, что произошло в Грузии.

Что значит, что произошло? Это демократическая страна, где даже так называемая Грузинская мечта не сможет уже уничтожить демократические институты. Три месяца назад мы сказали, что мы выборы выиграем. Я знал совершенно точно, что я эти выборы выиграю. Я их выиграю потому, что в отличие от Грузинской мечты хожу по улицам каждый день и разговариваю с гражданином Грузии - а не с населением, как любят они. Население - это статистика, а я говорю с гражданином Грузии. И я знаю, что всем совершеннейшим образом "обрыдло", что происходит в Грузии. Коррупция, криминальные неформальные вооруженные группировки, какие-то бандиты, которые управляют чуть ли не ветвями исполнительной и законодательной власти, судебной и пенитенциарной системой. И все это произошло за шесть лет. И гражданин Грузии понял, что самое большое достояние, которое у него есть, - в том числе независимость и наша государственность находятся под смертельной угрозой.

Грузия - демократическая страна, где даже так называемая Грузинская мечта не сможет уничтожить демократические институты

Я проехал 43 000 километров по Грузии - это без оккупированной Абхазии, без оккупированного Цхинвальского региона. Поговорил с тысячами людей, и почти никто со мной не говорил про рабочие места, про неадекватное здравоохранение, про то, что молодежь в массовом порядке эмигрирует, что всем наплевать совершенно на развитие экономики и что за шесть лет камень на камень не положили. Нет, со мной говорят, что нельзя допустить, чтобы государство превратили в наркоплантацию [имеется в виду план правительства легализовать выращивание конопли в промышленных масштабах – прим.ред.], чтобы правительство превратилось в наркобаронов, чтобы мы вымерли физически. Люди говорят, что нельзя оставлять демографию в таком состоянии - нельзя допустить, чтобы наша родина, а у нас другой нет, опустела бы от автохтонного народа, который является позвоночником этого государства. И я их прекрасно понимаю.

Я наплевал совершеннейшим образом на все эти месиджбоксы, политтехнологов, на цвет постеров, на слоганы - на всю эту муру - и 110 дней провел в дороге.

Вот это и произошло.

Считается, что пост президента в Грузии лишен серьезных полномочий.

Абсолютно неправильно. Когда конституция дает должности компетенцию Верховного Главнокомандующего, верховного представителя государства в международных отношениях, право вето, право утверждать или не утверждать премьер-министра, право помилования, право предоставления гражданства - вы меня извините, этого более чем достаточно. А я еще не говорю про то, что это единственный пост в Грузии, у которого есть высшая политическая и электоральная легитимность. Это единственная должность в Грузии, у которой такая легитимность вообще имеется, потому что все остальные избираются по партийным спискам и так далее.

Не забывайте, что есть буква и есть дух конституции, а дух конституции называется "политический процесс". А кому возглавлять политический процесс, если не человеку, занимающему пост, который дает ему высшую политическую и электоральную легитимность? Поэтому, когда наши оппоненты говорят, что эти выборы не имеют никакого значения, то, друзья-товарищи, если они не имеют никакого значения, то какого, простите, рожна вы затратили такое количество денег? Вся Грузия усеяна бигбордами их кандидата, а у нас нет ни одного, потому что у нас принципиально не может быть денег: все запуганы, все боятся, никто близко не подходит. Кстати, это и хорошо, потому что нет никаких долгов и обязательств. Никто потом ко мне не придет и не попросит распилить какой-нибудь тендер, потому что он поддерживал избирательную кампанию. Мы бедная партия бедных людей. Вот поэтому и выиграли.

А выиграть второй тур... Мы просто в клочья их разорвем, вот увидите.

Когда второй тур?

По всей вероятности в начале декабря. Мы посмотрим, есть ли возможность это сделать раньше. Но власть будет всячески пытаться как можно больше это оттянуть, в тщетной надежде, что градус упадет. Они не понимают, что градус будет только повышаться, и как бы они ни перегруппировывались, и сколько бы денег они ни потратили, они проиграют.

У них выбор - между плохим и очень плохим. Плохой выбор - это победа оппозиции. Очень плохой выбор - это то, что гражданин Грузии выйдет на улицу. А гражданин Грузии на улицу выйдет - с нами или без нас.

Ваши первые шаги на посту президента?

Первое - это создать здесь способную и эффективную администрацию.

Какой такой клад мы в Грузии нарыли, что у нас у каждого проходимца персональная машина?

Второй шаг - избавиться от всех излишеств, от которых впоследствии мы избавимся в масштабах всей Грузии: никаких персональных машин, никаких персональных водителей, никаих благ людям, которые непонятно что делают в этом [президентском] дворце. Какой такой клад мы в Грузии нарыли, что у нас у каждого проходимца персональная машина, когда в Эстонии их всего пять или шесть штук [на все правительство]?

Это нужно для того, чтобы люди сразу поняли, что пришла команда, которой длинные черные машины, и премии, и кабинеты, и тем более участие родственников в государственных тендерах не нужны.

А помилование Саакашвили и других членов его команды?

Конечно, помилование всех политзаключенных. И не только их. Когда я говорю о помиловании, большинство средств массовой информации, а они тут в основном контролируются так называемым правительством, отсекают обычно вторую часть: помилование всех политзаключенных, всех женщин, у которых дети на воле, всех, кто совершил хозяйственные преступления до какого-то порога. Всегда можно найти разумный порог и понять, что человек, отсидевший четыре года, не должен сидеть от восьми до десяти лет. Обязательно.

Будут ли досрочные выборы в парламент?

Вот! Когда мы закончим организационные мероприятия, мы перейдем очень быстро к политическим действиям, необходимым после выигранного референдума. Выборы, президентские и не только, - это референдум: о нашем будущем, о том, будем ли мы жить достойно или у нас будут неформальные криминальные вооруженные группировки... Посему после выигранного референдума мы должны сделать все, чтобы в максимально сжатые сроки состоялись досрочные парламентские выборы, поскольку подавляющее большинство тех, кто сидит в парламенте, - за исключением, может быть, человек десяти, не имеет ни морального, ни политического права уже там находиться - без всякого референдума, кстати. Референдум просто поставил точный медицинский диагноз.

Какова дальнейшая роль Саакашвили в грузинской политике?

Вернуть Саакашвили - это не моя прихоть, каприз или дружеское расположение к Мише, это запрос гражданина Грузии

Понятия не имею. Я не могу на этот вопрос ответить. Меня все время про это спрашивают, и я всем говорю: дело чести - чтобы третий президент Грузии жил у себя на родине. Дело чести, чтобы он на своей родине имел возможность заниматься тем, чем хочет. Ежели у судебной или правоохранительной системы есть к нему вопросы, они могут и должны эти вопросы задать, а он на них ответить - как любой гражданин Грузии. А будет ли у него пропуск в политику или не будет, это решать грузинскому народу. Он слишком молодой для того, чтобы враги его списывали со счета. Они не знают, какой КПД у него не использован.

То, что он не может приехать к себе на родину, которую он из богом и людьми забытой географической единицы превратил в современное государство - и с таким запасом прочности, где шесть лет эти проходимцы все грызут и выгрызть не могут ни институции, ни бюджет, ни все прочее... Вернуть Саакашвили - это не моя прихоть, каприз или дружеское расположение к Мише, это запрос гражданина Грузии.

Читайте интервью в новом номере журнала Новое Время - №40 от 1 ноября 2018 года