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Кандидат в премьер-министры Британии признался, что употреблял кокаин

Сегодня, 07:01
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Кандидат в премьер-министры Британии признался, что употреблял кокаин - фото

REUTERS/Peter Nicholls

Майкл Гоув

Кандидат на должность главы Консервативной партии и премьера Великобритании Майкл Гоув признался, что в молодости употреблял кокаин, сообщает Daily Mail.

«Я принимал наркотики несколько раз на общественных мероприятиях более 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, что лучше бы я этого не делал», — сказал он в интервью изданию.

51-летний чиновник отметил, что его прошлые ошибки не должны быть использованы против него.

Как отмечает издание, Гоув сделал свое признание в преддверии публикации книги журналиста Оуэна Беннета Майкл Гоув: Человек в спешке, в которой он утверждает, что министр употреблял кокаин в 2016 году.

Напомним, что 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. 7 июня она покинула пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.

Нового премьер-министра планируют избрать до 20 июля.

Теги:   Кокаин Наркотики Консервативная партия Премьер-министр Великобритания

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