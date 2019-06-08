Кандидат в премьер-министры Британии признался, что употреблял кокаин Сегодня, 07:01 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Peter Nicholls Майкл Гоув REUTERS/Peter Nicholls

Кандидат на должность главы Консервативной партии и премьера Великобритании Майкл Гоув признался, что в молодости употреблял кокаин, сообщает Daily Mail.

«Я принимал наркотики несколько раз на общественных мероприятиях более 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, что лучше бы я этого не делал», — сказал он в интервью изданию.



51-летний чиновник отметил, что его прошлые ошибки не должны быть использованы против него.

Как отмечает издание, Гоув сделал свое признание в преддверии публикации книги журналиста Оуэна Беннета Майкл Гоув: Человек в спешке, в которой он утверждает, что министр употреблял кокаин в 2016 году.

Напомним, что 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. 7 июня она покинула пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.

Нового премьер-министра планируют избрать до 20 июля.