Кандидат на пост главы ЦРУ пообещала не допустить применение пыток, даже если ей прикажет Трамп

Джина Хаспел заявила сенаторам, что не верит в эффективность пыток

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел заверила, что в случае утверждения ее кандидатуры она не возобновит программу пыток террористов и подозреваемых в причастности к террористической деятельности даже при получении соответствующего указания от президента США Дональда Трампа.

На слушании в Сенате США она отметила, что не позволит ЦРУ заниматься деятельностью, которую считает аморальной, сообщает Reuters.

Один из сенаторов спросил у Хаспел: что она будент делать, если президент Трамп дал приказ использовать в отношении подозреваемого имитацию утопления.

В ответ Хаспел заявила: "Я не думаю, что президент попросил бы меня это сделать", добавив, что не верит в то, что "пытки работают".

Слушания комитета Сената дважды прерывали активисты, выступающие против назначения Хаспел на пост главы ЦРУ.

Сначала на одном из задних рядов женщина и начала скандировать: "Кровавая Джина! Ты мучитель!". Спустя несколько минут полиции пришлось выводить под руки еще одного человека, мужчину пожилого возраста.

Another protester is taken put by Capitol Police. Got pretty heated. pic.twitter.com/rEux5alXMz — Emma Loop (@LoopEmma) 9 мая 2018 г.

На прошлой неделе издание The Washington Post сообщало, что Джина Хаспел просила чиновников Белого дома отказаться от представления ее на пост главы ЦРУ.

По утверждениям СМИ, Хаспел могла участвовать в программе допросов ЦРУ, которая включала методы, которые могут трактоваться как пытки, среди которых, в частности, имитация утопления.

В частности, отмечается, что она возглавляла в 2002 году секретную тюрьму в Таиланде, где использовались подобные методы. Хаспел также обвиняют в незаконном уничтожении видеозаписей подобных допросов.