Кандидат на пост главы ЦРУ пообещала не допустить применение пыток, даже если ей прикажет Трамп

Кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел заверила, что в случае утверждения ее кандидатуры она не возобновит программу пыток террористов и подозреваемых в причастности к террористической деятельности даже при получении соответствующего указания от президента США Дональда Трампа.

На слушании в Сенате США она отметила, что не позволит ЦРУ заниматься деятельностью, которую считает аморальной, сообщает Reuters.

Один из сенаторов спросил у Хаспел: что она будент делать, если президент Трамп дал приказ использовать в отношении подозреваемого имитацию утопления.

В ответ Хаспел заявила: "Я не думаю, что президент попросил бы меня это сделать", добавив, что не верит в то, что "пытки работают".

Слушания комитета Сената дважды прерывали активисты, выступающие против назначения Хаспел на пост главы ЦРУ.

Сначала на одном из задних рядов женщина и начала скандировать: "Кровавая Джина! Ты мучитель!". Спустя несколько минут полиции пришлось выводить под руки еще одного человека, мужчину пожилого возраста.

Another protester is taken put by Capitol Police. Got pretty heated. pic.twitter.com/rEux5alXMz