Канцлер Австрии уволил ультраправого главу МВД из-за коррупционного скандала Вчера, 20:36 292 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Lisi Niesner Херберт Кикль REUTERS/Lisi Niesner

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что решил уволить министра внутренних дел Херберта Кикля.

Об этом сообщает агентство dpa.

«Канцлер Австрии Себастьян Курц отправил министра внутренних дел Херберта Кикля в отставку, чтобы гарантировать полное расследование коррупционного скандала с участием Партии свободы (FPO) Кикля », — говорится в сообщении.

Курц направил представление на увольнение главы МВД президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.

Напомним, что немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой австрийской Партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе перед выборами в парламент 2017 года ведет переговоры с «богатой россиянкой».

На видео Алена Макарова предлагает ему деньги на выборы взамен на получение в будущем приоритета для ее компаний во время государственных заказов.

Из-за коррупционного скандала Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.