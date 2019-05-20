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Канцлер Австрии уволил ультраправого главу МВД из-за коррупционного скандала

Вчера, 20:36
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Канцлер Австрии уволил ультраправого главу МВД из-за коррупционного скандала - фото

REUTERS/Lisi Niesner

Херберт Кикль

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что решил уволить министра внутренних дел Херберта Кикля.

Об этом сообщает агентство dpa.

«Канцлер Австрии Себастьян Курц отправил министра внутренних дел Херберта Кикля в отставку, чтобы гарантировать полное расследование коррупционного скандала с участием Партии свободы (FPO) Кикля », — говорится в сообщении.

Курц направил представление на увольнение главы МВД президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.

Напомним, что немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой австрийской Партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе перед выборами в парламент 2017 года ведет переговоры с «богатой россиянкой».

На видео Алена Макарова предлагает ему деньги на выборы взамен на получение в будущем приоритета для ее компаний во время государственных заказов.

Из-за коррупционного скандала Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.

Теги:   Себастьян Курц Австрия

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