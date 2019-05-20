Канцлер Австрии уволил ультраправого главу МВД из-за коррупционного скандала
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что
решил уволить министра внутренних дел Херберта Кикля.
Об этом сообщает агентство dpa.
«Канцлер Австрии Себастьян Курц отправил
министра внутренних дел Херберта Кикля в отставку, чтобы гарантировать полное
расследование коррупционного скандала с участием Партии свободы (FPO) Кикля »,
— говорится в сообщении.
Курц направил представление на увольнение
главы МВД президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.
Напомним, что немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись,
на которой вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой австрийской
Партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе перед выборами в парламент 2017
года ведет переговоры с «богатой россиянкой».
На видео Алена Макарова предлагает ему деньги
на выборы взамен на получение в будущем приоритета для
ее компаний во время государственных заказов.
Из-за коррупционного скандала Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.