Канадские нарколибералы и генная инженерия через айфон. Гротескное выступление главы внешней разведки РФ Сегодня, 13:01 Цей матеріал також доступний українською СВР РФ Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин СВР РФ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 18 июня выступил на международном форуме в Уфе, где заявил о «генной инженерии» посредством мобильного интернета, «канадских нарколибералах» и «токсичном долларе».

Краткую видеоверсию гротескного выступления главы внешней разведки России опубликовало издание РБК. Мы публикуем цитаты из его речи.

«Широкое распространение мобильного интернета открывает невиданные возможности для оказания воздействия на поведение и инстинкты человека в самых отдаленных уголках нашей планеты. Отсюда недалеко и до открытого признания необходимости модерирования человеческой природы, например, с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии.

По сути, дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянно измененным состоянием сознания. Понятно, что такие индивиды являются идеальным объектом для манипуляций, особенно, если в руках у них тот самый, подключенный к сети, айфон. Обработанное таким образом общество является идеальной мишенью для так называемых «цветных революций».

Вызывает крайнюю тревогу набирающая обороты международная кампания по пропаганде приема наркотиков. На площадке Организации Объединенных Наций так называемые нарколибералы во главе с Канадой ведут дело к размыванию глобального режима наркоконтроля.

Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжает оставаться держателем основной резервной валюты. На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер.

Под предлогом раскрепощения людей по всему миру идет процесс агрессивного размывания традиционных ценностей, навязывание потребительских установок, формирование негативного отношения к любым формам авторитета — прежде всего, государственным. Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня все это отметается во имя абстрактной индивидуальной свободы.

С целью ускоренного размывания понятия о половой принадлежности и ценности семьи и брака реализуются программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространение идей радикального феминизма. Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческом романе Бесы".