Россия действительно не готова к переговорам — разведка Канады 4 марта, 04:05 Россия хочет продолжать войну (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Разведывательное управление Вооруженных сил Канады сообщило, что действия России демонстрируют ее желание вести войну, а не переходить к переговорам.



«Россия регулярно утверждает, что она открыта к переговорам о прекращении войны в Украине. Согласно нашему анализу, Россия продолжает демонстрировать преданность своим максималистским военным целям, что противоречит провозглашенной ею открытости к урегулированию конфликта путем переговоров», — заявили в канадской разведке.



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В качестве примера в разведке Канады напоминают, что РФ настаивает на сохранении контроля над четырьмя частично оккупированными областями Украины.

«Россия знает, что ее условия неприемлемы для Украины, что свидетельствует о нежелании России искренне договариваться о мирном соглашении», — заявили в Вооруженных силах Канады.

В четверг, 2 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от «серьезных переговоров» с Украиной.

В ответ советник Офиса президента Михаил Подоляк предложил соратнику диктатора Путина «оценить новые реалии» и для начала вывести российские войска за границы Украины.

