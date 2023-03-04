Россия действительно не готова к переговорам — разведка Канады
Россия хочет продолжать войну (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Разведывательное управление Вооруженных сил Канады сообщило, что действия России демонстрируют ее желание вести войну, а не переходить к переговорам.
«Россия регулярно утверждает, что она открыта к переговорам о прекращении войны в Украине. Согласно нашему анализу, Россия продолжает демонстрировать преданность своим максималистским военным целям, что противоречит провозглашенной ею открытости к урегулированию конфликта путем переговоров», — заявили в канадской разведке.
В качестве примера в разведке Канады напоминают, что РФ настаивает на сохранении контроля над четырьмя частично оккупированными областями Украины.
«Россия знает, что ее условия неприемлемы для Украины, что свидетельствует о нежелании России искренне договариваться о мирном соглашении», — заявили в Вооруженных силах Канады.
В четверг, 2 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от «серьезных переговоров» с Украиной.
В ответ советник Офиса президента Михаил Подоляк предложил соратнику диктатора Путина «оценить новые реалии» и для начала вывести российские войска за границы Украины.