Россия действительно не готова к переговорам — разведка Канады

4 марта, 04:05
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Россия хочет продолжать войну (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россия хочет продолжать войну (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Разведывательное управление Вооруженных сил Канады сообщило, что действия России демонстрируют ее желание вести войну, а не переходить к переговорам.

«Россия регулярно утверждает, что она открыта к переговорам о прекращении войны в Украине. Согласно нашему анализу, Россия продолжает демонстрировать преданность своим максималистским военным целям, что противоречит провозглашенной ею открытости к урегулированию конфликта путем переговоров», — заявили в канадской разведке.

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В качестве примера в разведке Канады напоминают, что РФ настаивает на сохранении контроля над четырьмя частично оккупированными областями Украины.

«Россия знает, что ее условия неприемлемы для Украины, что свидетельствует о нежелании России искренне договариваться о мирном соглашении», — заявили в Вооруженных силах Канады.

https://twitter.com/CanadianForces/status/1631361437372145672
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В четверг, 2 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от «серьезных переговоров» с Украиной.

В ответ советник Офиса президента Михаил Подоляк предложил соратнику диктатора Путина «оценить новые реалии» и для начала вывести российские войска за границы Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=qqT4nBx-Sws&t=418s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Переговоры Канада Переговоры с Россией Война в Украине Война России против Украины

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