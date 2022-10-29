Канада выпустит облигации в поддержку Украины и вводит новые санкции против России. В списке — два вице-премьера 29 октября, 11:09 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Shannon VanRaes)

Канада выпустит пятилетние облигации Ukraine Sovereignty Bonds в поддержку Украины. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о 500 миллионах канадских долларов.



На сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорится, что все средства, полученные за счет продажи облигаций, направят Киеву через Международный валютный фонд (МВФ). Такая инициатива — продолжение финансовой помощи Украине со стороны канадского правительства в размере $2 миллиарда, предоставленных в этом году.

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«Каждый желающий сможет внести свой вклад в экономическую и финансовую стабильность нашей страны, приобретя эти бумаги», — заявил Шмыгаль, добавив, что такой шаг поможет Украине в финансировании первоочередных расходов, в частности, выплаты пенсий или подготовки к отопительному сезону.



Также Оттава ввела санкции против еще 35 граждан России и шести организаций из страны-агрессора. В частности, в список санкций попали вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов, глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

Среди юридических лиц под ограничения попали:

нефтяная компания Лукойл;

страховая компания Согаз;

транспортно-логистическая группа Трансойл.

С начала полномасштабного вторжения России Канада ввела санкции против более 1400 физических и юридических лиц из РФ.

