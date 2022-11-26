Канада выделяет более $7 миллионов на генераторы для Украины

26 ноября, 09:40
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Канада выделяет 10 миллионов канадских долларов на генераторы для Украины (Фото:Embassy of Ukraine in Canada / Facebook)

Канада выделяет 10 миллионов канадских долларов на генераторы для Украины (Фото:Embassy of Ukraine in Canada / Facebook)

Канада выделяет 10 миллионов канадских долларов (около 7,6 миллионов долларов США) на закупку и доставку генераторов для Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр международного развития Канады Харджит Саджан.

«Миллионы мирных жителей Украины сегодня без света. На фоне того, как Путин продолжает свои безрассудные нападения на невинных людей, наша решимость помочь Украине только укрепляется. Мы выделили 10 миллионов долларов Международной организации по миграции для закупки и распространения генераторов для критической инфраструктуры в Украине», – сообщил канадский министр.

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https://twitter.com/harjitsajjan/status/1596191692184776709?s=46&t=9besPCRluRskKgndA0qRYg
Редактор: София Лазарова

Теги:   Электроэнергия Канада Гуманитарная помощь Отключение Электроснабжение Отключения света Блэкаут Украина-Канада Генератор

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