Канада выделит еще один самолет для доставки военной помощи Украине

25 сентября, 23:03
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Министр обороны Канады Анита Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Министр обороны Канады Анита Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Канада увеличивает мощность своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает CBC News.

«Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, поставляя его еще больше», — отметила Ананд.

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По ее словам, министерство обороны передислоцирует на аэродром в городке Прествик в Шотландии, где базируется контингент канадских ВВС, третий транспортный самолет СС-130, а количество личного состава будет увеличено до 55 человек.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Помощь Канада Война России против Украины

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