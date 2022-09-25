Канада выделит еще один самолет для доставки военной помощи Украине 25 сентября, 23:03 Министр обороны Канады Анита Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Канада увеличивает мощность своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.



Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает CBC News.



«Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, поставляя его еще больше», — отметила Ананд.



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По ее словам, министерство обороны передислоцирует на аэродром в городке Прествик в Шотландии, где базируется контингент канадских ВВС, третий транспортный самолет СС-130, а количество личного состава будет увеличено до 55 человек.



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