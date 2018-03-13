Канада выделит $21 млн для увеличения количества женщин в миротворческих миссиях

Канада выделит $21 млн на увеличение количества женщин в миротворческих операциях по всему миру.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Канады, пишет Укринформ.

"Канада предоставит 6 млн долларов определенным миссиям ООН для улучшения их возможностей получать выгоду от большего участия женщин в миротворческих операциях. Также будет выделено 15 млн долларов на учреждение международного фонда поддержки командировок женщин-миротворцев", - рассказали в канадском внешнеполитическом ведомстве.

Канада тажке создала контактную группу, которая будет заниматься вопросами усиления роли женщин в мире.