Канада выделит $21 млн для увеличения количества женщин в миротворческих миссиях

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Канада хочет видеть больше женщин-миротворцев
Фото: Марко Дормино / ООН

Канада хочет видеть больше женщин-миротворцев

Канада выделит $21 млн на увеличение количества женщин в миротворческих операциях по всему миру.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Канады, пишет Укринформ

"Канада предоставит 6 млн долларов определенным миссиям ООН для улучшения их возможностей получать выгоду от большего участия женщин в миротворческих операциях. Также будет выделено 15 млн долларов на учреждение международного фонда поддержки командировок женщин-миротворцев", - рассказали в канадском внешнеполитическом ведомстве.

Канада тажке создала контактную группу, которая будет заниматься вопросами усиления роли женщин в мире.

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