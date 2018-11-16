Канада рассматривает возможность введения санкций из-за убийства Хашукджи

Канада рассматривает возможность введения санкций против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Об этом рассказала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, пишет Укринформ.
По ее словам, Канада может рассмотреть этот вопрос в течение следующих дней.
Глава канадского МИД также поддержала решение США о санкциях против саудовских чиновников.
“Мы очень хорошо осведомлены об американских санкциях против некоторых лиц из Саудовской Аравии и тесно общались с США относительно этих санкций по “акту Магнитского”. Канада приветствует действия США”, - резюмировала она.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи.
Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.
По данным СМИ, в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили следы кислоты, которую могли использовать для растворения останков убитого журналиста
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