Виновные в подрыве Каховской ГЭС будут привлечены к ответственности — МИД Канады 8 июня, 01:14 Последствия подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что виновные в подрыве Каховской ГЭС обязательно будут привлечены к ответственности.



Об этом сообщает Укринформ.

«Канада солидарна с Украиной и готова и в дальнейшем оказывать помощь украинцам. Гражданские люди и критическая инфраструктура — незаконные цели войны, и мы удостоверимся в том, что ответственные за этот акт и другие возмутительные действия против суверенитета Украины предстанут перед правосудием за свои преступления», — заявила Жоли.



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Она отметила, что разрушение дамбы «демонстрирует катастрофические последствия российской военной агрессии».

«Мы продолжим сотрудничать с международными партнерами над защитой народа Украины от репрессивного российского режима», — заявила Жоли.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Инфографика: NV