Канада ознакомлена с аудиозаписями по делу об убийстве Хашукджи - Трюдо

Сотрудники канадской разведки ознакомлены с содержанием аудиозаписей по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, которые были переданы Турцией.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, добавив, что лично не слушал эти записи, передает Reuters.

"Канадские спецслужбы тесно сотрудничают с турецкой разведкой по этому вопросу. Канаду ввели в курс дела относительно того, что Турция должна была передать", - сказал Трюдо.

По его словам, Канада вместе с союзниками обсуждают ответ на убийство Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие спецслужбы передали аудиозаписи по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи пяти странам: Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

Канада входит в разведывательный альянс "Пять глаз" – спецслужб пяти англоязычных стран (США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия), созданный для обмена разведданными.

Согласно данным турецкой газеты Daily Sabah, на аудиозаписях Хашукджи говорил, что задыхается. В момент смерти на голову Хашукджи был надет полиэтиленовый пакет и он, вероятно, умер от удушения. Убийство саудовского журналиста длилось около семи минут.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.