Канада отреагировала на данные о возможном отравлении активиста Pussy Riot Петра Верзилова

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразили обеспокоенность из-за информации о возможном отравлении активиста Pussy Riot Петра Верзилова.
"Очень встревожена выводами врачей, канадского гражданина Петра Верзилова "весьма вероятно" отравили", - заявила она, пишет Радио Свобода.
Фриланд добавила, что Канада готова предоставить любую необходимую помощь, а также продолжит собирать информацию о его заболевании.
Ранее сообщалось, что российский активист оппозиционного движения Pussy Riot Петр Верзилов после вероятного отравления в РФ был доставлен в Берлин.
Его госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября. Активист пришел в себя лишь после трех дней в реанимации.
Позже немецкие врачи заявили, считают весьма вероятным, что Верзилов был отравлен в России неизвестным веществом.
Верзилов стал широко известен после того, как с еще тремя активистами Pussy Riot выбежал на поле во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу в России между сборными Франции и Хорватии.
Верзилов получил канадское гражданство в 2005 году.
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