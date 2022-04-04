Канада осудила зверства российских оккупантов в Украине и пообещала наказать РФ 4 апреля, 06:12 Цей матеріал також доступний українською Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

Канада пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь российский режим к ответственности за совершение массовых преступлений в Украине.

Об этом в Twitter написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



«Мы решительно осуждаем гражданские убийства в Украине и остаемся настроены привлечь российский режим к ответственности. Мы продолжим делать все возможное для поддержки народа Украины. Ответственные за эти ужасные вопиющие поступки предстанут перед правосудием», – подчеркнул Трюдо.

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Это мнение поддержала и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Информация о бессмысленных убийствах невинных гражданских в Украине, в том числе в Буче, шокирует. Канада приложит все возможные усилия, в том числе расследуя военные преступления, чтобы удостовериться, что виновники понесут ответственность», – написала Жоли в Twitter.

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