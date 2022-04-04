Канада осудила зверства российских оккупантов в Украине и пообещала наказать РФ
Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)
Канада пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь российский режим к ответственности за совершение массовых преступлений в Украине.
Об этом в Twitter написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Мы решительно осуждаем гражданские убийства в Украине и остаемся настроены привлечь российский режим к ответственности. Мы продолжим делать все возможное для поддержки народа Украины. Ответственные за эти ужасные вопиющие поступки предстанут перед правосудием», – подчеркнул Трюдо.
Это мнение поддержала и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
«Информация о бессмысленных убийствах невинных гражданских в Украине, в том числе в Буче, шокирует. Канада приложит все возможные усилия, в том числе расследуя военные преступления, чтобы удостовериться, что виновники понесут ответственность», – написала Жоли в Twitter.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.