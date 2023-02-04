Канада с союзниками обсудила поставки запчастей для танков, которые будут переданы Украине 4 февраля, 03:54 Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Глава Минобороны Канады Анита Ананд обсудила с шестью своими коллегами из союзнических стран поставки в Украину запчастей для танков.



"Я встретилась с коллегами из Финляндии, Нидерландов, Португалии, Испании, Германии и Швеции, чтобы обсудить поддержку военной техники, которую мы отправляем в Украину, например основных боевых танков Leopard 2", - сообщила Ананд.



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Она отметила, что Канада и союзники будут вместе "работать над тренировками, запчастями и боеприпасами".

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.