Канада и Австралия разместят в Японии самолеты для наблюдения за КНДР

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Наблюдения будут осуществляться с территории Японии

Наблюдения будут осуществляться с территории Японии

Австралия и Канада разместят патрульные самолеты на японском острове Окинава для наблюдения за активностью торговых судов КНДР.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Отмечается, что страны также будут наблюдать за соблюдением санкций Совбеза ООН.

"Япония приветствует такую деятельность с точки зрения максимального давления на Северную Корею, сохраняя при этом солидарность международного сообщества", - подчеркнули в японском внешнеполитическом ведомстве.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

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После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

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