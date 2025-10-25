«Снова сотрудничаем с Индией и Китаем». Премьер Канады стремится увеличить товарооборот с Азией после разрыва торговых отношений с США — FT

25 октября, 11:37
Марк Карни посещает Азию в поисках новых торговых партнерств и инвестиций (Фото: REUTERS/Amber Bracken)

Премьер-министр Канады Марк Карни начал первую с момента вступления в должность поездку в Азию с целью укрепить торговые связи и уменьшить зависимость страны от экономики США. Об этом 25 октября пишет Financial Times.

На этой неделе Карни объявил о цели увеличить торговлю с партнерами за пределами США почти на 300 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, отметив: «Мы восстанавливаем сотрудничество с глобальными гигантами — Индией и Китаем».

Накануне Карни сообщил, что США прекратили торговые отношения с Канадой в ответ на антитарифную, как выразился американский президент Дональд Трамп, рекламную кампанию в провинции Онтарио.

«Мы не можем контролировать торговую политику Соединенных Штатов. Что мы можем контролировать, так это развитие новых партнерских отношений и возможностей, в частности с экономическими гигантами Азии», — отметил канадский премьер.

Издание добавляет, что Карни уже совершил четыре поездки в Европу за последние пять месяцев и стремится наладить стабильные отношения с Китаем и Индией, а также заключить соглашения с азиатскими партнерами в сферах энергетики, критических минералов, говядины и молочных продуктов, а также искусственного интеллекта.

В рамках поездки Карни посетит Малайзию для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), а затем Сингапур и позже форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Южной Корее. Там он планирует встретиться с главой Китая Си Цзиньпином и посетить судостроительный завод Hanwha Ocean, который участвует в конкурсе на строительство 12 подводных лодок для канадского флота.

Президент Бизнес-совета Канады Голди Гайдер отметил, что компании «ожидают конкретных шагов, которые превратят диалог в действия, откроют новые рынки и привлекут инвестиции».

Исполнительный директор Канадско-китайского делового совета Бижан Ахмад считает, что, несмотря на торговые споры, двусторонние отношения «проходят крайне необходимую переоценку».

В июне Карни договорился с премьер-министром Китая Ли Цяном восстановить каналы коммуникации и работу Совместной экономической и торговой комиссии после семилетнего перерыва.

Тогда же Канада после двух лет напряженности, связанной с делом канадского активиста-сикха Хардипа Сингха Ниджара, возобновила дипломатические контакты и с Индией, положив конец двухлетнему разрыву, вызванному обвинениями Нью-Дели в причастности к его убийству.

Вице-президент по исследованиям и стратегии Азиатско-Тихоокеанского фонда Канады Вина Наджибулла назвала подход Карни «прагматичной дипломатией», направленной на «переосмысление внешней политики Канады».

В то же время некоторые аналитики считают, что премьеру будет сложно даже просто поддерживать нынешние отношения с Азией.

Бывший руководитель отдела коммуникаций Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Боб Пикард отметил, что Канаду считают слабым игроком, поскольку она «плохо поддерживает стратегические отношения на постоянной основе».

23 октября президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за рекламного ролика, который он назвал «возмутительным поведением». Реклама, финансируемая властями Онтарио, содержала смонтированный фрагмент выступления президента Рональда Рейгана 1987 года о свободной торговле и импортных пошлинах и стоила 75 000 долларов.

Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на канадские товары с 25% до 35%, что начало действовать с 1 августа. В Белом доме объяснили это решение отсутствием надлежащего сотрудничества Канады в борьбе с незаконным оборотом фентанила и других наркотиков.

Новые пошлины не касаются товаров, которые подпадают под соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.

