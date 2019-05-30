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Камера наблюдения сняла крушение катера в Будапеште, в результате которого погибли семь туристов

Сегодня, 11:08
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Камера наблюдения сняла крушение катера в Будапеште, в результате которого погибли семь туристов - фото

Скриншот с видео Időkép/YouTube

В результате крушения погибли, по меньшей мере, семь человек

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей крушение в Будапеште прогулочного катера с южнокорейскими туристами, в результате которого погибли, по меньшей мере, семь человек.

Как можно заметить на опубликованных кадрах, под мостом Маргит в него врезался поворачивавший вправо экскурсионный лайнер, скорость которого была выше.

Ранее сообщалось, что в столице Венгрии во время прогулки по Дунаю затонул катер, на борту которого находились 33 туриста.

Теги:   Видео Туристы Будапешт Катер Венгрия

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