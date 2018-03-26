Камера наблюдения засняла момент начала пожара в ТЦ Кемерова

Начало пожара в Кемерово попало на камеры видеонаблюдения

Начало пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, попало на камеру видеонаблюдения.

На видео видно, как дым мгновенно охватывает помещение.

По словам очевидцев, в момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация. В связи с этим не удалось провести организованную эвакуацию посетителей.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.