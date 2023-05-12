Вслед за Польшей литовские депутаты предлагают переименовать Калининград на Караляучюс 12 мая, 17:01 Калининград (Фото:A.Savin/Wikipedia)

В Литве предлагают отказаться от использования советских названий российского города Калининград и эксклава РФ Калининградской области.

Об этом сообщает Kauno diena.

Депутаты литовского Сейма от консерваторов Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене уже обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с заявлением о переименовании Калининградской области и города Калининград. Эти названия предлагают заменить на Караляучюс.

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Литовские чиновники напомнили, что нынешнее название принадлежит российскому нарративу и город был назван в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина во время агрессивных действий Советского Союза в годы Второй мировой войны.

Теперь парламентарии предлагают отказаться от советского наследия и «не загрязнять государственный язык инородными телами».

«Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем вас не использовать навязанные нам искусственные имена в литовском языке», — сказал один из инициаторов инициативы.

9 мая в Польше официально рекомендовали отказаться от российского названия города Калининград и Калининградской области, а говорить Крулевец, Крулевецкая область — это перевод на польский язык исторического названия Кенигсберг. Нынешнее российское название города Варшава назвала «искусственным и навязанным».

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Польши изменить употребление в своем языке российских названий Калининграда и области "граничит с безумием".

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переименование Варшавой Калининграда «тонким троллингом».