Врач-невролог назвала синдром, который точно есть у Путина 19 ноября, 13:56 По мнению невролога Александры Щебет, у Владимира Путина точно есть гибрис-синдром (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ назвала синдром, который точно есть у российского диктатора Владимира Путина.

«Есть такое понятие как гибрис-синдром [утрата адекватной оценки ситуации, вызванная чрезмерными успехами в получении и удержании власти], и у Путина этот синдром на 100% есть. Этот синдром присущ политикам. Говорят, что Уинстон Черчилль имел этот синдром, что он был у Гитлера», — сказала Щебет в интервью НВ.

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Она также выразила мнение, что если Путин действительно смертельно болен, то его сейчас «абсолютно ничего не останавливает».

«Не думаю, что он тот человек, у которого какие-то сентиментальные чувства к своей семье, к детям. Потому что этот ген у него был атрофирован с детства», — считает врач.

В июле психолог Дмитрий Попов высказывал предположение, что у Путина бредовое расстройство, вызванное соматическими заболеваниями.

«Я подозреваю, что есть какое-то серьезное заболевание, которое дает свой выход на опорно-двигательный аппарат. Это я заметил еще в 2012 году. Скорее всего, это вторичное поражение либо позвоночника, либо нервной системы. Что первично? Говорят онкология, кто-то еще что-то говорит — это уже второй вопрос», — сказал он.

Попов добавил, что у диктатора наблюдается психопатия. В то же время, по его словам, Путин не сумасшедший и не параноик, однако у него нет эмпатии.

1 ноября британский таблоид The Sun со ссылкой на источник в российской разведке сообщил, что у Путина диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона и она «уже прогрессирует», а также рак поджелудочной железы.

«Этот факт [вероятную болезнь Паркинсона] будут всячески отрицать и скрывать. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него недавно диагностировали», — утверждает источник The Sun.

Инъекции якобы причиняют диктатору сильную боль и вызывают отеки лица и другие побочные эффекты, в том числе провалы в памяти.

В сентябре российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону заявил, что у российского диктатора Владимира Путина онкологическое заболевание, болезнь Паркинсона и проблемы с психикой.