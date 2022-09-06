«Путин — анальная личность». Российский политолог проанализировал психотип диктатора и объяснил пассивность населения РФ — интервью 6 сентября, 20:56 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин собрал в себе все негативные качества своего психотипа, что можно заметить в его преследовании оппонентов и маниакальным отношением к Украине, рассказал в эфире Радио НВ Игорь Эйдман, политический эксперт, социолог.

— Из того, что я почитал у вас, вы считаете, что когда Путин говорит о том, что трудолюбие — это не просто резиновая попа, что это не просто так, это оговорка по Фрейду. Как вы анализируете подобное выражение?

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— Да, это не первая его оговорка, не первая такая то ли шутка, то ли метафора на такую фекально-анальную тему. Если мы вспомним, то он начал свою карьеру президента России со знаменитого высказывания о том, что террористов будем мочить везде, и в сортире найдем, и в сортире замочим. Вот это «мочить в сортире», с ним связано было, я еще застал это время, прекрасно помню, когда он приходил к власти, этот «мочильщик в сортире».

И неоднократно он на эти темы шутил, отпускал какие-то двусмысленные шуточки. С точки зрения психоанализа, да и с точки зрения даже просто элементарной психологии, это все очень похоже на проговорки, оговорки по Фрейду, из его подсознательного состояния, подсознательных стремлений, фобий, страстей и т. д.

Если говорить о психоанализе, с этой точки зрения анализировать, с точки зрения фрейдизма, то это очень похоже на то, что Путин относится к так называемым анальным личностям. Это тип людей, тип индивидов, которые застряли на периоде анальной фиксации. У Фрейда есть три периода развития психотипики человека, один из этих периодов называется анальной фиксацией. Сначала оральная фиксация, потом анальная и генитальная.

Люди анального типа или анальные личности очень и очень напоминают господина Путина, они также безумно трепетно относятся к своей личности, к тому, чтобы не заразиться чем-то, к какому-то подчеркнутому аккуратизму.

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